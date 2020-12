Nürnberg vor 56 Minuten

Nürnberg: Pkw-Flucht endete in Sackgasse

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Samstag (26.12.2020) auf Sonntag (27.12.2020) ergriff ein 20-jähriger Pkw-Fahrer in der Nürnberger Innenstadt die Flucht, als Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost ihn einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten. Nach einem Verkehrsunfall endete die rasante Fahrt in einer Sackgasse - die Polizisten nahmen zunächst den Beifahrer und schließlich auch den Fahrer fest.