Nürnberg: Pkw aufgebrochen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nürnberg (ots) - Am Freitagmittag (04.06.2021) brachen Unbekannte in der Nürnberger Innenstadt einen Pkw auf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von 11:50 Uhr bis 13:00 Uhr brachen Unbekannte einen in der Bahnhofstraße geparkten VW Polo auf und entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro.