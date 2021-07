Nürnberg vor 32 Minuten

Nürnberg: Personen auf Lkw-Ladefläche festgestellt - Ermittlungen wegen des Verdachts der illegalen Einreise

Nürnberg (ots) - Am Dienstagvormittag (06.07.2021) teilte ein Lkw-Fahrer der Einsatzzentrale mit, dass er Klopfgeräusche aus dem Auflieger seines Fahrzeugs festgestellt hat. Dieses hatte er an der TR Aurach Nord (A 3, Ri. Frankfurt) abgestellt. Eine Streife der Verkehrspolizei Erlangen traf in dem Auflieger fünf mutmaßlich aus Afghanistan Geflüchtete an.