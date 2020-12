Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Papiertonne ging in Flammen auf - ein Leichtverletzter

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (29./30.12.2020) ging in Nürnberg-Langwasser eine Papiertonne in Flammen auf. Ein Anwohner (55) wurde in diesem Zusammenhang leicht verletzt.