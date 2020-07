Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Paketboten stehlen Münzen aus Postsendungen

Nürnberg (ots) - Am Mittwochabend (15.07.2020) wurden zwei Paketboten in der Nürnberger Südstadt bei einem Münzdiebstahl erwischt. In den Wohnungen der Männer wurden Münzen gefunden, die mutmaßlich aus vorherigen Taten stammen.