Die 78-jährige Radfahrerin befuhr gegen 16:45 Uhr den Süßheimweg. An der Einmündung in die Schnieglinger Straße kam ihr ein 51-jähriger Radfahrer entgegen. Die 78-Jährige musste stark bremsen und stürzte. Hierbei zog sie sich Verletzungen unter anderem am Bein zu.

Die Verkehrspolizei Nürnberg hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Die Unfallbeteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Unfallgeschehen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 - 1530 zu melden. In dem Zusammenhang wird insbesondere nach einer Frau gesucht, die der gestürzten Dame Erste Hilfe geleistet hat.

Marc Siegl

