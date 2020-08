Nürnberg vor 2 Stunden

Nürnberg: Nicht genehmigte Tuning-Treffen - Bilanz der Polizei

Nürnberg (ots) - Wie mit Meldung 1051 angekündigt, führte das Polizeipräsidium Mittelfranken unter Einsatzleitung der Nürnberger Verkehrspolizei erneut verstärkte Kontrollmaßnahmen im Zusammenhang mit nicht genehmigten Tuning-Treffen im Großraum Nürnberg durch. Am Samstagabend (01.08.2020) sammelten sich mehrere hundert Fahrzeuge in Fürth und später am Abend in Eckental.