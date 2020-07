Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Nach Streit mehrere Polizisten beleidigt - vier junge Männer in Gewahrsam genommen

Nürnberg (ots) - In der Nacht zum Freitag (03.07.2020) gerieten mehrere junge Männer in der Nürnberger Innenstadt in Streit. Da sich die Gemüter auch im Beisein der Polizei nicht beruhigten, nahmen die Beamten schließlich vier der Streithähne in Gewahrsam.