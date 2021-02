Nürnberg vor 23 Minuten

Nürnberg: Nach Schlägerei Polizeibeamte bespuckt

Nürnberg (ots) - Am Mittwochmorgen (17.02.2021) mussten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West eine handfeste Auseinandersetzung in Gostenhof schlichten. Ein 46-Jähriger griff einen Polizeibeamten anschließend tätlich an.