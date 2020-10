Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Nach mutmaßlichem Drogenkonsum verstorben

Nürnberg (ots) - Am Samstagabend (24.10.2020) fand ein Zeuge eine 33-jährige Frau tot in der Nürnberger Südstadt auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Frau an dem Konsum von Drogen verstorben.