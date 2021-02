Nürnberg vor 20 Minuten

Nürnberg: Nach Gewalttat - Opfer wird gesucht

Nürnberg (ots) - Am Samstagabend (20.02.2021) schlugen und traten zwei Männer auf eine am Boden liegende Person in der Nürnberger Innenstadt ein. Die Polizei sucht nun nach dem Opfer der Gewalttat.