Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Mutmaßlicher Raddieb bewirft Polizeibeamten mit Fahrrad

Nürnberg (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (29.10.2020) verletzte ein mutmaßlicher Fahrraddieb einen Polizeibeamten in der Nürnberger Innenstadt. Der 34-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.