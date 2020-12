Gegen 15:00 Uhr beobachtete eine Angestellte eines Bekleidungsgeschäfts in der Vorderen Sterngasse einen Mann, welcher sich offenbar auffällig verhielt. Als der Mann das Geschäft verließ, stellte die Angestellte fest, dass ein Schal im Wert von circa 25 Euro entwendet wurde. Kurze Zeit später lief der zunächst Unbekannte in Begleitung einer Frau, welche den entwendeten Schal trug, erneut an dem Geschäft vorbei. Daraufhin verfolgte ein weiterer Angestellter den Mann und stellte ihn in der Königstraße zur Rede. Der mutmaßliche Ladendieb bedrohte den Angestellten mit einer Spritze und flüchtete mit seiner weiblichen Begleitung in die Innenstadt.

Gegen 16:00 Uhr wurde der 35-Jährige zusammen mit seiner weiblichen Begleitung in einem Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone auf frischer Tat betroffen, als die beiden versuchten weitere Bekleidungsartikel zu entwenden. Die alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnte den Mann vor Ort festnehmen und den zuvor entwendeten Schal sicherstellen.

Der 35-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Ladendiebstahls strafrechtlich verantworten.

