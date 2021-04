Gegen 17:40 Uhr joggte die spätere Geschädigte in der Grünanlage am Ende der Militscher Straße als ihr ein unbekannter Mann gegenübertrat und sich ihr in schamverletzender Weise zeigte. Die Frau lief zunächst weiter. Kurze Zeit später trat ihr der Unbekannte erneut in gleicher Weise entgegen. Erst als die Frau ihr Mobiltelefon nahm und damit drohte, die Polizei zu verständigen, flüchtete der unbekannte Täter. Die Frau verständigte daraufhin den Notruf.

Im Zuge umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd kurz darauf einen Mann, auf den die Personenbeschreibung zutraf, einer Kontrolle unterziehen. Wie sich herausstellte handelte sich hierbei mit hoher Wahrscheinlichkeit um den mutmaßlichen Exhibitionisten. Der 22-Jährige wurde festgenommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Sexualdelikte der Nürnberger Kriminalpolizei.

