Die Frau wurde gegen 03:00 Uhr in der Nacht durch ein Knallgeräusch auf der Straße auf den Mann aufmerksam. Dieser war zunächst verdächtig um die in der Bulmannstraße geparkten Fahrzeuge umhergeschlichen. Schließlich saß der Mann plötzlich in einem Opel Corsa. Die Zeugin wählte daraufhin den Notruf. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd fahndeten nach dem zunächst unbekannten Mann, der beim Eintreffen der Streifen das Weite suchte. Den Beamten gelang es schließlich, den 38-Jährigen vorläufig festzunehmen.

Gegen den Mann leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Bei dem Opel Corsa handelte es sich offenbar indes nicht um das einzige Fahrzeug, das der Mann in der Nacht anging. Die Beamten stellten an zwei weiteren Pkw in Tatortnähe eingeschlagene Scheiben fest.

Ob auch hierfür der 38-Jährige verantwortlich ist, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die durch das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei geführt werden.

