Der 48-Jährige wurde am Freitagabend gegen 22:30 Uhr im Bereich des Nürnberger Hauptbahnhofs von einem Unbekannten angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs bedrohte der Unbekannte den 48-Jährigen mit einer Spraydose vor das er ein Feuerzeug hielt und raubte die Mütze seines Opfers. Danach gelang es dem Unbekannten unerkannt zu entkommen.

Am Samstagnachmittag erkannte der 48-Jährige den mutmaßlichen Räuber in der Königstorpassage und verständigte die Polizei. Die alarmierte Streifenbesatzung konnte den 41-jährigen Tatverdächtigen in der Königstorpassage antreffen und vorläufig festnehmen. Hierbei wurde die geraubte Mütze im Besitz des Tatverdächtigen aufgefunden.

Der 41-jährige Tatverdächtige, gegen den bereits ein Haftbefehl wegen eines Delikts vorliegt, wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen wurden durch zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei geführt.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell