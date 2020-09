Gegen 17:00 Uhr beobachtete ein Angestellter eines Kaufhauses in der Nürnberger Innenstadt einen Mann, welcher mehrere Parfums in seinen Rucksack packte. Als der zunächst Unbekannte versuchte das Kaufhaus ohne zu bezahlen zu verlassen, sprach der Angestellte den 49-Jährigen an.

Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass der 49-Jährige mehrere Parfums im Gesamtwert von circa 600 Euro in seinem speziell präparierten Rucksack versteckt hatte.

Der 46-Jährige wurde durch die alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte festgenommen und wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

