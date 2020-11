Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Mutmaßliche Ladendiebe nach kurzer Flucht festgenommen

Nürnberg (ots) - Am Samstagnachmittag (07.11.2020) gelang zwei mutmaßlichen Ladendieben in einem Elektronikmarkt im Nürnberger Westen zunächst die Flucht. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahm die Männer kurz darauf in der Rothenburger Straße fest.