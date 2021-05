Nachdem die Beamten Kenntnis erlangten, dass sich in dem Anwesen mutmaßlich Personen zum illegalen Glücksspiel treffen würden, betraten Einsatzkräfte des USK Mittelfranken die Wohnung gegen 17:30 Uhr. Tatsächlich stellten die Polizisten über ein Dutzend Männer im Alter von 33 bis 60 Jahren fest, die sowohl an augenscheinlichen Spieltischen sowie an Spielautomaten zu Gange waren.

Die Einsatzkräfte stellten mehrere tausend Euro sowie weitere Beweismittel sicher. Gegen die anwesenden Personen leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel ein. Zudem wurden entsprechende Ordnungswidrikeitenverfahren wegen infektionsschutzrechtlichen Verstößen eingeleitet.

Marc Siegl

