Der Polizei war am Abend Betrieb in der Gaststätte in der Scheurlstraße gemeldet worden. Nachdem auch Beamte der Nürnberger Polizei vor Ort regen Personenverkehr feststellen konnten, wurde das Lokal einer Kontrolle unterzogen. Im Gastraum trafen die Beamten insgesamt elf Personen im Alter von 26 bis 56 Jahren an - allesamt aus verschiedenen Haushalten. Darüber hinaus stellten die Polizisten diverse Spielutensilien sowie bei den anwesenden Personen mehrere tausend Euro Bargeld fest - beides deutete nach ersten Ermittlungen darauf hin, dass mutmaßlich ein unerlaubtes Glücksspiel veranstaltet wurde.

Gegen die Beteiligten leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Veranstaltung bzw. Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel ein. Zudem müssen sie sich wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.

