Gegen 06:30 Uhr rückten die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd in der Wohnung in der Endterstraße an, um einen Haftbefehl zu vollziehen. In der Wohnung konnten zwei Männer (28 und 30 Jahre) und zwei Frauen (21 und 23 Jahre) angetroffen werden. Der eigentliche Gesuchte war nicht zu Hause. Aus der Wohnung konnten die Einsatzkräfte deutlichen Marihuana-Geruch wahrnehmen.

Die Wohnung wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth durchsucht. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten rund zwei Kilogramm Marihuana sowie eine Machete und einen Schlagring. Die vier anwesenden Personen wurden festgenommen. Bei der Feststellung der Personalien stellte sich dann noch heraus, dass gegen den 28-Jährigen ein Haftbefehl des Amtsgerichts Nürnberg besteht.

Die Kriminalpolizei Nürnberg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und gegen die vier Personen ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachtes des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte gegen zwei Männer und eine Frau Haftantrag. Sie werden im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg vorgeführt.

Ann-Kathrin Lehnert/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4720482 OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell