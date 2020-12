Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Mutmaßliche Bandendiebe festgenommen

Nürnberg (ots) - Am frühen Samstagabend (12.12.2020) wurden in der Innenstadt drei junge Männer beim Ladendiebstahl beobachtet und anschließend festgenommen. Allerdings sollten sich die Beamten später am Abend nochmals mit dem Trio beschäftigen müssen.