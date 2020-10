Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Mülltonnenbrand in Gemeinschaftsunterkunft - vier Personen verletzt

Nürnberg (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (28.10.2020) geriet aus noch nicht geklärter Ursache eine Mülltonne in einer Gemeinschaftsunterkunft im Nürnberger Süden in Brand. Vier Personen wurden verletzt.