Kurz nach Mitternacht beobachtete ein Zeuge, wie drei Unbekannte in der Friesenstraße einen Müllcontainer in Brand setzten. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Turnerheimstraße. Die umgehend alarmierte Berufsfeuerwehr Nürnberg löschte den Brand. Am angrenzenden Haus wurden die Fassade und ein Rollladen in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 3.000 Euro.

Um 01:25 Uhr alarmierte ein Anwohner aus der Dortmunder Straße die Berufsfeuerwehr Nürnberg, weil ein Altpapierbehälter lichterloh brannte. Auch in diesem Fall waren die Flammen schnell gelöscht. Lediglich ein danebenstehender Altpapiercontainer wurde durch die Flammen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Menschen wurden in beiden Fällen nicht verletzt.

Wer im Zusammenhang mit den beiden Fällen verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter Rufnummer 0911 2112 3333 in Verbindung zu setzen.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

