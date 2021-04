Die beiden 14- und 15-jährigen Mädchen meldeten sich gegen 20:45 Uhr beim Notruf der Polizei und schilderten, dass sie kurz zuvor an der Wohnung des 27-Jährigen in der Idastraße vorbeigelaufen seien. Dieser habe hierbei aus seinem Fenster im dritten Obergeschoss zunächst die Mädchen angeschrien. Anschließend soll der Mann eine Pistole aus dem Fenster gehalten, diese 'durchgeladen' und dann in Richtung der Jugendlichen gezielt haben.

Sofort fuhren mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West sowie des USK Mittelfranken die Örtlichkeit an und sperrten den Bereich zunächst weiträumig ab. Kurz darauf kam der mutmaßliche Täter eigenständig aus dem Haus heraus und konnte durch die Beamten festgenommen werden. Weil er im Gespräch mit den Polizisten einräumte, im Besitz einer Schreckschusswaffe zu sein, durchsuchten sie im Anschluss seine Wohnung. Hierbei konnte die mutmaßliche Tatwaffe - eine PTB - Pistole - aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Beamten leiteten gegen den 27-Jährigen ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung ein.

Marc Siegl/n

