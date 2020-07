Nürnberg: Mit Softairwaffen aus dem Fenster geschossen

Gegen 20:00 Uhr teilten Zeugen der Einsatzzentrale Mittelfranken mit, dass mehrere Männer mit Schusswaffen aus dem Fenster einer Wohnung am Jakobsplatz auf die Straße schießen sollen. Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte sowie des Unterstützungskommandos wurden zur Einsatzörtlichkeit gerufen und stellten dort entsprechende Munition auf der Straße liegend fest.

In der entsprechenden Wohnung trafen die Einsatzkräfte drei junge alkoholisierte Männer (20, 21, 21) an. In der Wohnung lagen mehrere Schusswaffen, die sich bei genauerer Begutachtung als sog. Softairwaffen herausstellten. Im Zuge der weiteren Durchsuchung fanden die Polizisten außerdem noch verschiedene Betäubungsmittel. Die Waffen sowie die weiteren Beweismittel wurden sichergestellt.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurden keine Personen gefährdet oder verletzt. Gegen die drei Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen nach dem Waffengesetz sowie betäubungsmittelrechtlichen Verstößen eingeleitet.

