Gegen 22:45 Uhr fiel den Polizisten ein sog. Monowheel auf, das auf dem Gehweg in der Rothenburger Straße sehr flott unterwegs war. Da an dem Fahrzeug keinerlei Kennzeichen angebracht waren, wollten die Polizisten den Fahrer einer Kontrolle unterziehen und zeigten ihm entsprechende Anhaltesignale. Der Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern beschleunigte stark und flüchtete in die Fuggerstraße. Dort drehte das Fahrzeug und fuhr anschließend durch die Grünanlage Leonhardspark. Eine Anhaltung war den Polizisten aufgrund der Fahrweise mit ständigen Richtungsänderungen und der gefahrenen Geschwindigkeit nicht möglich, weshalb sie das flüchtige Gefährt zunächst aus den Augen verloren.

Mehrere Streifen beteiligten sich zwischenzeitlich an der Fahndung nach dem Fahrzeug. Wenig später stellte eine Streife in einer nahegelegenen Seitenstraße einen stark verschwitzten Mann fest.

Der Tatverdächtige, ein 25-jähriger Mann, wirkte sehr nervös und konnte keinen wirklich plausiblen Grund für seinen Aufenthalt nennen. In einer Garage in unmittelbarer Nähe fanden die Polizeibeamten sowohl das beschriebene auffällige Gefährt sowie entsprechende Schutzausrüstung.

Die Polizeibeamten stellten sowohl das Segway als auch diverse Ausrüstungsgegenstände als Beweismittel sicher. Gegen den 25-Jährigen wird nun u. a. wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiteren Verkehrsdelikten ermittelt.

