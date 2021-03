Auf einem Spielplatz in der Maiacher Straße gerieten gegen 13:45 Uhr nach bisherigem Ermittlungsstand zwei Gruppen von Kindern und Jugendlichen in Streit. Im weiteren Verlauf der zunächst verbalen Streitigkeiten soll ein 13-Jähriger eine Luftdruckpistole gezogen haben. Anschließend gab er einen Schuss auf die gegnerische Gruppe ab. Hierbei wurde ein 10-jähriger Junge im Gesicht getroffen. Der Schütze flüchtete anschließend.

Die alarmierten Streifen der Polizei trafen jedoch am Tatort noch Zeugen an, die Hinweise auf den 13-jährigen Tatverdächtigen geben konnten. Die Polizeibeamten konnten diesen schließlich in der elterlichen Wohnung antreffen und die mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen.

Der hinzugezogene Rettungsdienst brachte das 10-jährige Kind zur Abklärung des Verletzungsbildes in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Wie der 13-Jährige in den Besitz der Waffe gelangen konnte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Weiterhin leitete die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

