Nürnberg vor 6 Stunden

Nürnberg: Mit einer Krücke Polizeibeamten angegriffen - Festnahme

Nürnberg (ots) - Ein 50-Jähriger griff am Donnerstagabend (01.10.2020) einen Polizeibeamten mit einer Krücke am Nürnberger Plärrer an. Der renitente Mann wurde festgenommen.