Nürnberg vor 45 Minuten

Nürnberg: Mehrere Kelleraufbrüche im Nürnberger Süden - Polizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots) - Am gestrigen Spätnachmittag (05.09.2021) brach ein bislang Unbekannter in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Nürnberger Südstadt ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.