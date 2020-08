Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Marihuana angebaut - leerstehender Gebäudekomplex diente als Unterschlupf

Nürnberg (ots) - Ein 39-Jähriger nutzte einen leerstehenden Gebäudekomplex in Steinbühl als Unterschlupf und baute hier Marihuana an. Am Mittwochabend (12.08.2020) stellte die Polizei die Pflanzen sicher.