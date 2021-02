Gegen 20:45 Uhr kam es in einer Wohnung in der Bogenstraße zum Streit zwischen einem 38-Jährigen und seiner Bekannten. Im Zuge dessen geriet der Mann so in Rage, dass er einen Drucker sowie einen Schreibtischstuhl aus einem Fenster im dritten Stock warf.

Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand.

Die Wohnungsinhaberin begab sich daraufhin auf die Straße und wurde von ihrem Bekannten ausgesperrt. Die hinzugerufene Streife der PI Nürnberg-Süd gelangte anschließend mit einem Zweitschlüssel in die Wohnung. Der 38-Jährige gebärdete sich weiterhin äußerst auffällig, sodass er mittels Anwendung von unmittelbarem Zwang zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Hierbei kam auch Pfefferspray zum Einsatz.

Er wurde zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle gebracht. Auf Grund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der Mann in eine Fachklinik eingewiesen.

