Ein 34-jähriger Mann war am Samstagabend (18.09.2021) in der Nürnberger Innenstadt unterwegs. Als er eine Streife der Polizei erblickte, versuchte er, eine Plastikplombe mit Heroin zu verschlucken. Die Beamten stellten den Mann und beschlagnahmten das Rauschgift.

Der Polizeistreife der Inspektion Nürnberg-Mitte fiel der 34-jährige Mann gegen 17:30 Uhr im Bereich der Frauentormauer auf. Als der Mann die Streife kurz zuvor erblickt hatte, versuchte er, einen kleinen Gegenstand in seinem Mund verschwinden zu lassen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass sich der 34-Jährige eine kleine Plastikplombe in den Mund gesteckt hatte. In dieser Plombe befand sich Heroin, wie der Mann auf Vorhalt eingestand.

Die Beamten stellten die Plombe sicher. Weiteres Rauschgift führte der Mann nicht mit. Die Beamten bringen den 34-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige.

