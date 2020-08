Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Mann vermutlich mit Flasche verletzt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - In den frühen Morgenstunden kam es in einem Lokal in der Engelhardsgasse zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 26-Jähriger mit einer abgebrochenen Flasche verletzt worden sein soll.