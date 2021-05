Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Mann vermutlich mit Flasche verletzt - Tatverdächtige ermittelt

Nürnberg (ots) - Wie mit Meldung 1134 vom 16.08.2020 berichtet, war am selben Tag in den frühen Morgenstunden ein 26-Jähriger in einem Lokal in der Engelhardsgasse mit einer abgebrochenen Flasche schwer verletzt worden. Drei Tatverdächtige konnten ermittelt werden.