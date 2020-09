Gegen 06:40 Uhr teilten Anwohner den Brand eines Einfamilienhauses in der Nordenberger Straße in Nürnberg mit. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren drang bereits starker Rauch und Feuer aus dem Erdgeschoß. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den 46-jährigen Bewohner des Hauses leblos in dem Gebäude auf. Der verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Das Gebäude ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache.

