Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Mann stieg in fremden Pkw ein - Festnahme

Nürnberg (ots) - Ein 31-jähriger Mann steht in Verdacht, in der Nacht zum Sonntag (02.05.2021) in der Nürnberger Südstadt in Diebstahlsabsicht in einen fremden Pkw eingestiegen zu sein. Polizeibeamte konnten den Mann nach einem Zeugenhinweis festnehmen.