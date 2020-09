Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Mann pöbelte Passanten an und leistete Widerstand

Nürnberg (ots) - Am Sonntagabend (06.09.2020) pöbelte ein 21-jähriger Mann Passanten in der Nürnberger Innenstadt an. Gegen die hinzugerufenen Beamten leistete er Widerstand.