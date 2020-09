Nürnberg: Mann nach Brandstiftung in Sozialpension festgenommen

Der 39-Jährige hatte nach aktuellen Erkenntnissen bereits gegen 17:00 Uhr mehrere Kleidungsstücke in ein Loch in der Decke seines Zimmers gesteckt und angezündet. In der Folge entwickelte sich in der Deckenverkleidung ein Schwelbrand, der das gesamte Zimmer stark verrauchte und schließlich gegen 18:00 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Sozialpension in der Frühlingsstraße führte. Ein Mitbewohner des 39-Jährigen konnte die Textilstücke noch vor Eintreffen der Feuerwehr entfernen und ablöschen. Personen kamen durch den Brand letztlich nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert.

Polizeistreifen nahmen den alkoholisierten 39-jährigen Beschuldigten in der Sozialpension fest. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Tatverdächtigen wegen schwerer Brandstiftung. Das Motiv für die Tat ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Von Seiten der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde gegen den Festgenommenen zwischenzeitlich ein Antrag auf Erlass eines Unterbringungsbefehls gestellt. Er soll heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Da die Polizeibeamten während des Einsatzes feststellten, dass ein Haftbefehl gegen den ebenfalls 39-jährigen Mitbewohner des Tatverdächtigen bestand, nahmen sie auch diesen fest. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

