Nürnberg: Mann nach antisemitischen Äußerungen festgenommen

Nürnberg (ots) - Am Freitagnachmittag (23.10.2020) nahmen Polizeibeamte einen Mann in der Nürnberger Innenstadt fest. Der 31-Jährige hatte zuvor in einer Fußgängerzone jüdische Musiker angepöbelt.