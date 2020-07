Nürnberg: Mann mit abgebrochener Flasche angegriffen - Mordkommission ermittelt

Ein 24-jähriger Mann hielt sich gegen 13:30 Uhr mit zwei Begleitern auf einer Parkbank in der Walter-Flex-Straße auf, als der 23-jährige Tatverdächtige hinzukam. Dieser begann anschließend, seinen Kontrahenten mit einer abgebrochenen Glasflasche anzugreifen. Nach polizeilichen Erkenntnissen soll es bereits wenige Tage zuvor zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen sein. Nachdem der 23-Jährige mehrere Stiche gegen den 24-Jährigen ausgeführt hatte, gelang es den beiden Begleitern, den Angreifer zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahm den Mann kurz darauf am Tatort fest.

Der Rettungsdienst brachte den verletzten 24-Jährigen zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Er hatte bei dem Angriff diverse Schnittverletzungen erlitten, schwebte jedoch nicht in Lebensgefahr. Auch der Festgenommene musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Er hatte sich unmittelbar nach der Attacke selbst mit der Flasche verletzt.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte gegen den 23-Jährigen Haftantrag wegen versuchten Totschlags. Die polizeilichen Ermittlungen gegen den Festgenommenen wurden von der Mordkommission Nürnberg übernommen. Der Tatverdächtige soll im Laufe des heutigen Tages vorgeführt werden.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell