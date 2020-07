Nürnberg: Mann griff Frau und Polizisten an - Festnahme

Eine 40-jährige Frau wählte gegen 09:15 Uhr den Polizeinotruf. Ein ihr unbekannter Mann hatte sie kurz zuvor in der Sulzbacher Straße angegriffen. Nachdem er zunächst mit der Faust auf die Motorhaube ihres Pkw geschlagen hatte, war er anschließend auch auf die 40-Jährige losgegangen. Als die Frau die Polizei verständigte, flüchtete der Mann.

Eine Streife des Unterstützungskommandos Mittelfranken (USK) konnte den Tatverdächtigen unweit vom Tatort in einer Bankfiliale ausmachen und festnehmen. Als Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg Ost den Festgenommenen aus der Bank führten, griff der 29-Jährige auch die Polizisten an. Er versuchte, die Beamten mit einem Faustschlag zu treffen und trat nach ihnen. Letztlich mussten die Polizisten dem aggressiven Mann Handfesseln anlegen, um ihn unter Kontrolle zu bringen. Der 29-Jährige betitelte die Einsatzkräfte dabei mit diversen Beleidigungen.

Die 40-jährige Frau blieb bei dem Angriff unverletzt. Auch ihr Auto wies kein Schaden auf. Ein Motiv für das Handeln des festgenommenen 29-Jährigen konnte zunächst nicht erkannt werden. Aufgrund der Feststellung, dass er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, stellte man den Tatverdächtigen in einer Fachklinik vor. Unabhängig davon wird gegen den 29-Jährigen jetzt strafrechtlich ermittelt. Er muss sich wegen versuchter Körperverletzung, versuchter Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten. Ein Richter ordnete die Durchführung einer Blutentnahme an.

