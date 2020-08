Nürnberg: Mann bewusstlos getreten - Erneuter Zeugenaufruf - 5.000 Euro Belohnung ausgelobt

Am 30.05.2020 gegen 01:15 Uhr kam es vor dem Anwesen in der Gibitzenhofstraße 57 in Nürnberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurde der Geschädigte durch Fußtritte gegen den Kopf schwer verletzt.

Beschreibung des Täters:

Ca. 20 Jahre alt, ca. 165 - 170 cm groß, kräftige Figur mit auffälligem Bauch, kurze dunkle Haare, Vollbart mit lichten Stellen im Mund- und Kinnbereich, orientalisches Aussehen, sprach deutsch mit Akzent

In diesem Zusammenhang werden außerdem die Begleiter des Täters als Zeugen gesucht. Zudem leisteten mehrere Personen dem Geschädigten Erste Hilfe. Diese waren mit einem weißen Mercedes unterwegs und werden ebenfalls als wichtige Zeugen gesucht.

Die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei bittet um Ihre Mithilfe.

- Wer hat im oben genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht?

- Wer kann Hinweise auf den Täter geben?

Für Hinweise, die zur Klärung der Tat oder zur Ergreifung des Täters führen, ist eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt, deren Zuerkennung unter Ausschluss des Rechtsweges erfolgt.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 / 2112-3333 entgegen.

