Gegen 21:30 Uhr fiel einer Passantin in der Rückertstraße ein Mann auf, welcher gegen mindestens ein geparktes Fahrzeug trat. Mit einem abgebrochenen Plastikteil des Fahrzeugs bewarf er dann die Passantin. Danach flüchtete er in Richtung des U-Bahnhofs Friedrich-Ebert-Platz. Am dortigen U-Bahn-Abgang soll der Mann zwei bislang unbekannte junge Mädchen (möglicherweise Jugendliche) körperlich belästigt haben. Die beiden Mädchen flüchteten vor dem Mann vor dem Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzung.

Der 39-jährige Tatverdächtige konnte noch vor Ort durch die Polizei festgenommen werden. Der Tatverdächtige war mit gut 1,3 Promille alkoholisiert und wurde zur Unterbindung weiterer Straftaten vorübergehend in polizeiliches Gewahrsam genommen.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West leitete gegen den 39-Jährigen mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der Körperverletzung ein. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die beiden jungen Frauen, welche von dem Tatverdächtigen belästigt wurden, weitere mögliche geschädigte Autobesitzer sowie Tatzeugen sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-West unter der Telefonnummer 0911 65830 in Verbindung zu setzen.

