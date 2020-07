Nürnberg: Männer auf mutmaßlicher Diebestour - Festnahme

Anwohnern der Blumenstraße waren gegen 01:00 Uhr zwei verdächtige Männer aufgefallen. Die hatten an den Türen mehrerer geparkter Autos gerüttelt, um zu testen, ob die Fahrzeugtüren versperrt waren. Als sich ein 61-jähriger Zeuge daraufhin auf die Straße begab, konnte er die beiden verdächtigen Männer an einem geparkten Wohnmobil entdecken. Einer der beiden befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in dem Fahrzeug, während der andere an der geöffneten Fahrertür stand. Als der 61-Jährige die beiden mutmaßlichen Diebe ansprach, flüchteten diese.

Im Rahmen der Fahndung konnten Zivilstreifen der Nürnberger Polizei die flüchtenden Tatverdächtigen kurz darauf im Bereich der Bahnhofstraße feststellen. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen die beiden mutmaßlichen Diebe (30 und 39 Jahre alt) daraufhin fest.

Einer der beiden Männer wies eine Alkoholisierung von fast zwei Promille auf. Zwar hatten die beiden Tatverdächtigen nach erster Feststellung der Beamten zu diesem Zeitpunkt noch nichts gestohlen, dennoch wird gegen die beiden Männer nun wegen versuchten Diebstahls ermittelt.

