Ein bislang unbekannter Täter packte am 24.03.2021 in einem Drogeriemarkt in der Ernst-Sachs-Straße mehrere Packungen Lebensmittel im Wert von über 200 Euro in seine mitgeführten Taschen und wollte das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen, verlassen.

Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und konnte die Beute noch an sich nehmen. Der Täter flüchtete anschließend unerkannt.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd stellten damals die Lebensmittelpackungen sicher und veranlassten eine Spurensicherung.

Hierbei konnte an den Verpackungen eine Fingerspur gesichert und einem 31-jährigen Tatverdächtigen zugeordnet werden.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt nun gegen den 31-Jährigen wegen des Verdachts eines Ladendiebstahls.

Markus Baumann/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

