Nürnberg vor 14 Minuten

Nürnberg: Ladendiebe auf frischer Tat erwischt

Nürnberg (ots) - Fünf zunächst unbekannte Personen wurden am Samstagabend (13.0.32021) bei einem Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in Worzeldorf beobachtet. Alle Tatverdächtigen konnten festgenommen werden.