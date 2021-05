Das Kleinkraftrad der Marke "Sachs" (Farbe orange/schwarz) mit dem blauen Versicherungskennzeichen 301WKL war in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Imbuschstraße ordnungsgemäß geparkt. Am Freitagmittag bemerkte der Eigentümer, dass das Fahrzeug entwendet wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

