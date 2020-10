Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Kinderwagen in Hinterhof angezündet - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Sonntagabend (25.10.2020) setzte ein bislang Unbekannter einen Kinderwagen in einem Hinterhof eines Wohnhauses im Nürnberger Süden in Brand. Die Polizei sucht nun Zeugen.