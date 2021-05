Gegen 17:45 Uhr bemerkte ein Passant Rauchgeruch an einem Anwesen in der Schwabacher Straße / Ecke Grünstraße. Als er im dortigen Bereich nachsah, hörte er zunächst zwei Kinder lachen, welche dann die Schwabacher Straße in Richtung Innenstadt davon rannten.

Offenbar setzten die beiden Kinder, im scheinbaren Alter von circa 10 Jahren, im Bereich der Mülltonnen des Anwesens Papier in Brand. Das Feuer griff anschließend auf die Mülltonnen und im weiteren Verlauf auf ein Vordach über, welches komplett zerstört wurde. Der alarmierten Feuerwehr gelang es rasch den Brand abzulöschen.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

